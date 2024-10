Tour in Malesia e Thailandia, due documentaristi in carrozzina

Sarà Kuala Lumpur la prima tappa del nuovo tour di Luca Paiardi e Danilo Ragona, i due esploratori in carrozzina che dal 2017 realizzano documentari per Rai e Sky per mostrare le possibilità di viaggio e di esperienze a disposizione per le persone con disabilità. Il programma prevede un itinerario on the road di quasi 2.000 km fra Malesia e Thailandia con tutti i mezzi accessibili: auto e van adattati, treni, scooter con side-car, tuk tuk, quad, carrozzine con dispositivi di trazione elettronica.

Luca e Danilo sono diventati amici nelle corsie dell'Unità spinale di un ospedale di Torino, dove erano ricoverati per le conseguenze di un incidente stradale, e nel 2015 hanno dato vita a 'Viaggio Italia around the world', progetto che finora li ha portati a visitare quattro continenti sperimentando attività sportive (arrampicata, il rafting e il parapendio) e a percorrere migliaia di chilometri. Questa volta, su carrozzine ipertecnologiche, partiranno dalle Petronas Towers della capitale malese (le torri gemelle più alte mondo) e dopo una ventina di giorni fra ponti sospesi, vicoli, strade ferrate e mercati galleggianti arriveranno a Bangkok.

Il 'Viaggio', come di consueto, è accompagnato da un'iniziativa benefica: è prevista infatti una raccolta fondi per l'associazione Io Posso.

In attesa dell'uscita del documentario l'avventura sarà raccontata sui canali social di Viaggio Italia.



