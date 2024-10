Nuova CardioTac 'vede' il cuore tra un battito e l'altro

Una Tac di ultima generazione per la prevenzione, la diagnosi e le terapie delle malattie cardiache, che si può utilizzare anche per accertamenti di oncologia. E' la nuova apparecchiatura entrata in funzione al Koelliker, l'ospedale privato torinese convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. La 'CardioTac', acquistata per 2 milioni di euro dalla General Eletric, può essere utilizzata fino a 40 esami al giorno, uno ogni 15 minuti. E' la prima in funzione nel nord Italia, le altre nel territorio nazionale sono a Siena e Roma, hanno spiegato il presidente e l'ad del Koelliker, Paolo Monferino e Paolo Berno, presentando oggi la novità che arricchisce la dotazione del reparto di Radiologia.

La 'Revolution Applex Elite', garantisce - è stato spiegato - una serie di vantaggi, "grazie alla combinazione di software e intelligenza artificiale, di un detettore quattro volte più grande di quello montato nelle macchine precedenti e della ridotta velocità della testa: un ridotto tempo di acquisizione delle immagini, l'abbattimento delle radiazioni (un quattordicesimo rispetto a una coronografia), una considerevole riduzione del mezzo di contrasto, l'utilizzo per ogni categoria di pazienti, sin dall'età pediatrica".

La nuova CardioTac 'fotografa' il cuore tra un battito e l'altro: "E' una Tac che non lascia indietro nessuno - ha spiegato il professor Sebastiano Marra - Sino a oggi molti pazienti non potevano fare questo esame a causa, ad esempio, di aritmie o fibrillazioni atriali. La velocità di 0,23" garantisce di potere fare questo esame a tutti".



