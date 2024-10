Fim, a Mirafiori produzione in calo del 68,4% nei 9 mesi

Nel polo produttivo di Torino nei primi nove mesi del 2024 sono state prodotte 22.240 auto rispetto alle 70.365 del 2023 (-68,4%). Il 91% dei volumi dello stabilimento torinese, pari a 20.210, sono rappresentati da 500 Bev, il resto dalle Maserati con 2.030 unità. Quest'ultime ben lontane dalle 41.000 unità prodotte nel 2017, anno di punta delle produzioni Maserati. Lo rileva il Report della Fim Cisl presentato oggi a Roma.

Nei primi sei mesi dell'anno a Mirafiori - ha spiegato il segretario generale della Fim Ferdinando Uliano - sono stati stop produttivi di 45 giornate, 19 nel primo trimestre e 26 nel secondo, che hanno coinvolto sia la linea della 500 Bev sia quella di Maserati. La situazione è ulteriormente peggiorata nel terzo trimestre: fermo totale nel mese di agosto, mentre a luglio si è lavorato cinque giorni e a settembre nove.

"È indispensabile comprendere da Stellantis - ha detto Uliano - quale strategia vuole adottare per Maserati, su modelli e volumi. Con le iniziative e la manifestazione che abbiamo messo in campo, è stato importante costringere Stellantis ad assegnare allo stabilimento di Mirafiori entro la fine del 2025 un modello come la 500 ibrida. Un'auto con potenzialità di volumi importanti che può assicurare il mantenimento della missione produttiva di Mirafiori come stabilimento di assemblaggio auto. È necessario cercare di anticiparne i tempi di lancio e produzione. Chiediamo che venga portata anche in Italia la piattaforma Small, che permette di produrre modelli più di massa: solo in questa maniera si possono fare volumi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA