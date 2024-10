Expocasa, pubblico in crescita del 15% nei primi giorni

Partita sabato 28 settembre, Expocasa ha segnato finora un +15% di pubblico rispetto allo scorso anno. I visitatori hanno affollato gli stand e fatto registrare il tutto esaurito nei workshop in programma.

Appassionati di design, professionisti del settore, persone in cerca di soluzioni per la propria abitazione e curiosi hanno animato i 20 mila metri quadri dell'Oval Lingotto Fiere di Torino, dove Gl events Italia ha organizzato la manifestazione che prosegue fino al 6 ottobre. Molto apprezzata l'apertura dell'ingresso sud dell'Oval Lingotto Fiere che facilita l'accesso per chi arriva con la metropolitana o dalla stazione ferroviaria Torino Lingotto, collegata grazie al nuovo sottopasso pedonale.

A catturare l'attenzione del pubblico anche le mostre "L'arte a casa tua" dove pittura, scultura, installazioni e fotografia sono proposte come espressione di un nuovo stile abitativo, "I am happy here", una raccolta di opere e oggetti del graphic artist Anthony Burrill, la Torre di Adi (Associazione per il Disegno Industriale) di Torino e Valle d'Aosta, un racconto della storia del Compasso d'oro, il più antico e più autorevole premio mondiale di design, e di Gio Ponti suo ideatore, uno spazio di cultura che valorizza la presenza dello spirito innovativo del mondo di abitare di cui è espressione Expocasa.

"L'eccellenza degli espositori del Salone, insieme all'ampio programma di eventi formativi e workshop offrono un'esperienza completa e coinvolgente, permettendo ai visitatori di toccare con mano il futuro dell'abitare" commenta Gabor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia.



