Con 'Pro Am della Speranza' raccolti 110mila euro per Candiolo

Al circolo di golf Royal Park I Roveri si è svolta la 25esima edizione della 'Pro Am della Speranza - The Green is Pink', evento che ha unito sport, cibo e solidarietà per sostenere la ricerca sui tumori femminili.

Organizzata dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, l'iniziativa ha raccolto 110mila euro per l'Istituto di Candiolo-Irccs.

Dedicato all'oncologo Furio Maggiorotto, l'evento ha inaugurato l'edizione 2024 della campagna "Life is Pink", dedicata alla prevenzione dei tumori femminili per tutto il mese di ottobre.

I fondi raccolti serviranno a finanziare nuove tecnologie diagnostiche e terapeutiche per l'Istituto.

Sul green per la gara sono scese 22 squadre formate da un professionista e tre amatori, in rappresentanza di altrettanti sponsor e partner, che si sono sfidate in una giornata all'insegna dello sport e della solidarietà. Durante il percorso hanno anche potuto gustare piatti, abbinati a vini e cocktail, preparati da chef piemontesi. Tra gli ospiti, gli speaker di Radio Deejay Andrea e Michele. Dal 1998, l'evento ha raccolto oltre due milioni di euro.



