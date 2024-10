Con le masche dell'artista Giulia Cenci si chiude Radis

Radis, il nuovo progetto di arte nello spazio pubblico della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt, conclude la sua prima edizione con l'inaugurazione dell'opera site-specific le masche dell'artista Giulia Cenci, domenica 6 ottobre alle ore 11.30.

Collocata nella radura del Chiot Rosa, a Rittana (Cuneo), l'opera si compone di una serie di sculture in alluminio realizzate dall'artista a partire dai calchi delle betulle che costeggiano il prato, combinati con elementi tipici del suo linguaggio scultoreo. Teste di lupo, teste di manichini e rami di vite creano figure ibride tra alberi e fiori, tra esseri umani e animali. L'opera nasce da un intenso dialogo con il luogo, con le narrazioni, la storia e gli immaginari che lo hanno attraversato e plasmato: le sculture di Giulia Cenci si allungano tra le betulle e contribuiscono a disegnare un paesaggio in continuo mutamento.

Il titolo dell'opera fa riferimento alle masche, figure della tradizione contadina piemontese raccontate anche da Nuto Revelli nei suoi testi, e rende omaggio a tutte le persone emarginate per la loro diversità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA