Coltivavano marijuana, due olandesi denunciati nel Torinese

Un uomo e una donna di origini olandesi sono stati denunciati dai carabinieri forestali di Settimo Vittone per coltivazione di sostanze stupefacenti.

L'altro giorno a Val di Chy, nel Torinese, i forestali in servizio per la contestazione di un abuso edilizio, sono stati richiamati da un forte odore di marijuana proveniente dal terreno circostante. La successiva perquisizione ha permesso di scoprire una recinzione, opportunamente mimetizzata da teli, al cui interno erano presenti quattro piante di canapa indiana già in stato di avanzata crescita. Nella roulotte dei due soggetti di nazionalità olandese, proprietari dei terreni, sono state recuperate inoltre infiorescenze essiccate di marijuana e hashish, fertilizzanti per piante e oggetti destinati al consumo di stupefacenti.



