Barry Callebaut: Regione, salvaguardare la produzione e posti

"Parlare di crisi del settore dolciario in Piemonte è davvero difficile da spiegare e per questo abbiamo chiesto all'azienda di sospendere il percorso di licenziamento annunciato e di lavorare insieme, con i sindacati e le istituzioni, per individuare un percorso che consenta di individuare un nuovo acquirente per lo stabilimento per salvaguardare la produzione, i posti di lavoro e anche il portafoglio clienti che l'azienda ha nella nostra regione". E' quanto dichiarato dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dalla vicepresidente, Elena Chiorino, a margine dell'incontro al Mimit sulla crisi dell'azienda Barry Callebaut di Verbania Intra.

"Da parte nostra c'è la massima disponibilità a individuare un percorso e mettere in campo strumenti di supporto che dovessero essere necessari per la reindustrializzazione del sito, a fronte dell'impegno che abbiamo chiesto all'azienda a mantenere la produzione, per almeno un anno, fino all'individuazione di un nuovo investitore" hanno aggiunto Cirio e Chiorino, ricordando che "la crisi aziendale non avrebbe avuto i numeri per approdare a questo tavolo, ma è la dimostrazione concreta che su questa vicenda la Regione, la Provincia e il Comune vogliono andare fino in fondo per difendere una realtà produttiva in cui crediamo, per i posti di lavoro e perché non può essere che in una regione come il Piemonte, che è patria mondiale dell'industriale dolciaria, si chiuda uno stabilimento, che lavora in questo settore che qui ha le sue radici e il suo successo, in modo così repentino e poco giustificato".

Per il presidente della Provincia del Vco, Alessandro Lana, e il sindaco di Verbania, Giandomenico Albertella, "l'incontro è stato positivo".



