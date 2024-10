Artissima promuove 11 premi e 2 fondi per artisti e gallerie

Artissima Internazionale d'Arte Contemporanea di Torino promuove, in collaborazione con aziende partner, istituzioni per l'arte e fondazioni, 11 premi, un fondo d'acquisizione e un fondo per le gallerie.

L'edizione 2024 si arricchisce del Premio Orlane per l'Arte promosso da Orlane, uno dei brand più rinomati al mondo nel settore cosmetico del lusso; si aggiunge la conferma e l'incremento a 280.000 euro dello storico Fondo Acquisizioni promosso dalla Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt a beneficio delle collezioni della Gam Galleria Civica di Arte Moderna di Torino e Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea. La nuova edizione conferma l'Artissima New Entries Fund, per supportare economicamente tre gallerie di New Entries. Infine, confermano il loro sostegno alla fiera i promotori di dieci storici e più̀ giovani premi.



