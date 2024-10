'Soccorritore per un'ora', la Croce Verde torinese apre le porte

La Croce Verde Torino, affiliata ad Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), torna con l'iniziativa 'Soccorritore per un'ora', in occasione dell'Open Day delle Pubbliche Assistenze. L'obiettivo dell'evento, che si terrà il 19 ottobre, è promuovere il volontariato e far conoscere da vicino le attività delle associazioni Anpas sul territorio, con particolare attenzione alla ricerca di nuovi volontari.

Durante tutta la giornata, le sedi della Croce Verde a Torino, Alpignano, Borgaro-Caselle, Ciriè, San Mauro e Venaria Reale accoglieranno le persone, offrendo loro la possibilità di partecipare a simulazioni realistiche di soccorso sanitario.

Coloro che vorranno provare l'esperienza di diventare 'Soccorritore per un'ora' potranno farlo registrandosi online e indicando la sede e l'orario di preferenza tra i turni previsti al mattino e al pomeriggio.

Fondata nel 1907, la Croce Verde Torino opera nei servizi di trasporto e soccorso sanitario urgente, in collaborazione con il Sistema di emergenza sanitaria 118. Con oltre 1.400 volontari, organizzati in turni diurni e notturni, l'associazione è attiva su tutto il territorio metropolitano torinese, offrendo un supporto essenziale a chiunque si trovi in uno stato di necessità.

Anpas Piemonte, di cui la Croce Verde fa parte, coordina 80 associazioni di volontariato nella regione, contando su una rete di oltre 10.600 volontari e 460 ambulanze. Ogni anno, queste associazioni svolgono più di 580.000 servizi, percorrendo oltre 19 milioni di chilometri per garantire assistenza e protezione civile a chi ne ha bisogno.



