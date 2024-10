Reale Group e Specht Group aprono condominio per anziani

Si chiama Specht Residenzen Torino ed è un condominio con 40 appartamenti completamente arredati e alcuni spazi comuni, tra cui una sala musica, caffè, libreria e palestra. La struttura, situata nel cuore della città, in corso Palestro 5, è rivolta agli over 65: offre servizi in ambito salute gestiti da Blue Assistance e un ampio programma di attività culturali e ricreative, sia all'interno sia all'esterno della residenza.

L'hanno realizzata Reale Group e Specht Group Italia nell'edificio di Reale Immobili che ne ha curato la ristrutturazione.

"Questa è la nostra seconda apertura in Italia, dopo quella di Siena, inaugurata nel settembre 2023 e rappresenta il primo progetto urbano nella splendida cornice di Torino. Si tratta di un co-housing per anziani, un vero e proprio condominio dove i nostri ospiti potranno vivere senza doversi preoccupare delle incombenze quotidiane, condividendo numerose attività, momenti culturali e, soprattutto, la gioia di sentirsi al centro dell'attenzione, sereni e coccolati. Questo progetto nasce con l'obiettivo di combattere la solitudine in età avanzata, un problema che può portare a depressione e a un decadimento fisico e cognitivo" afferma Luca Landini, ceo di Specht Group Italia..

"Living property e salute, un impegno importante su cui Reale Group sta investendo risorse ed energia. Siamo orgogliosi di inaugurare oggi la prima struttura a Torino destinata al senior living, un segmento con prospettive di crescita anche nel mercato immobiliare italiano. Il nostro obiettivo è rispondere alle specifiche esigenze della popolazione 'silver', offrendo uno stile abitativo che favorisca la socialità senza rinunciare all'indipendenza", osserva Alberto Ramella, direttore generale di Reale Immobili.



