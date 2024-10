Rapina in una sala slot del Torinese, arrestati tre giovani

Due ragazzi di 21 e 22 anni e una ragazza di 23 anni, residenti a Carmagnola, nel Torinese, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Moncalieri con l'accusa di aver assaltato una sala slot, per rapinarla, nel giugno scorso.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma il 22enne, con in volto coperto da una felpa, era entrato all'interno del locale e, dopo una violenta colluttazione con la titolare, aveva prelevato dalla cassa 3.500 euro in contanti.

La vittima aveva riportato delle lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. I complici del giovane erano rimasti all'esterno della sala slot, uno a fare da palo l'altro in auto con motore acceso per garantire una rapida fuga.

L'indagine dei carabinieri, durata tre mesi e mezzo, è stata condotta attraverso le testimonianze della titolare e degli altri avventori che erano presenti all'interno del locale, e dalla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza. I provvedimenti cautelari sono stati disposti dal tribunale di Asti, tutti con l'accusa di rapina aggravata in concorso. I due ragazzi sono stati portati nel carcere astigiano, la ragazza è invece ai domiciliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA