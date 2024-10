Novi Ligure, a 'Dolci Terre' cioccolato in tutte le forme

Cioccolato in tutte le sue forme, insieme ai marchi che hanno fatto conoscere il territorio in Italia e nel mondo, protagonista nel centro storico di Novi Ligure (Alessandria) con la nuova edizione speciale di 'Dolci Terre'. L'appuntamento autunnale del 12 ottobre è inserito nella rassegna 'Vediamoci in Novi', serie di iniziative promosse dal Comune lungo tutto l'anno. "Visto il successo ottenuto dall'edizione primaverile - sottolinea il sindaco Rocchino Muliere - continuiamo a puntare su eventi di questo tipo, in grado di promuovere le eccellenze e le tradizioni locali anche attraverso momenti di intrattenimento e testimonial apprezzati dal grande pubblico. L'obiettivo è rilanciare l'immagine di Novi e, di conseguenza, le attività ricettive e commerciali che operano sul territorio".

In programma show cooking, degustazioni, laboratori, animazione di strada e spettacoli per bambini. Oltre alle tradizionali pasticcerie novesi, in via Girardengo saranno presenti i maestri dell'Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani, cui si uniscono Novi Elah Dufour, Pernigotti e Bodrato, presenti con stand in piazza Dellepiane. Un nuovo cocktail sarà presentato in corso Marenco dalla Federazione Italiana Barman. In programma anche il laboratorio per piccoli pasticceri a cura di Ylenia Gazzo, finalista nel 2021 al concorso Création et Saveurs di Parigi e terza al World Pastry Stars di Milano nel 2018.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA