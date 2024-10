Champions: Juventus; Thiago, 'a Lipsia per dare continuità'

"Ci aspetta una partita aperta contro una squadra competitiva: noi vogliamo dare continuità, proveremo a metterli in difficoltà quando avremo il pallone": il tecnico della Juventus, Thiago Motta, presenta così la sfida contro il Lipsia. "Abbiamo dimostrato di poter compattarci e difendere da squadra, ma l'obiettivo è avere il controllo del pallone - continua l'allenatore - e di giorno in giorno stiamo migliorando". Contemporaneamente a Lipsia-Juve, ci sarà anche Liverpool-Bologna: "Sono concentrato sulla mia gara, ma ovviamente farò il tifo per i rossoblu", la risposta dell'italo-brasiliano.



