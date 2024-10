Carabinieri restituiscono al consolato Perù antichi manufatti

Reperti archeologici, appartenenti alla Repubblica del Perù, sono stati restituiti dal nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Torino che si è tenuta al consolato generale della Repubblica del Perù di Torino.

I beni restituiti sono stati recuperati nel corso di due distinte attività investigative, una risalente al 2014 e l'altra al 2021, entrambe condotte dal Nucleo Tpc di Torino.

All'interno di un'abitazione privata erano stati scoperti e sequestrati diversi manufatti di provenienza pre-colombiana. Tra questi anche due statuette in ceramica appartenenti allo stile Chancay, (cultura pre-ispanica sviluppatasi in Perù dal XI al XV sec. d.C.).

Un altro manufatto era stato individuato dallo stesso personale del Consolato Generale del Perù di Torino a una nota fiera di settore. Gli accertamenti scientifici hanno permesso di confermare che, sebbene la statuetta in sé fosse una replica, era invece originale e di assoluto interesse culturale il tessuto di piume che lo adornava, in stile Nasca preispanico, sviluppatosi sulla costa meridionale del Perù durante il Primo periodo intermedio (200 a.C. - 600 d. C.). Anche in questo caso sono risultate insufficienti le certificazioni sull'origine lecita del possesso del bene.

Le indagini, coordinate dalla Procura, in collaborazione con gli esperti culturali del Perù, hanno poi dimostrato l'illecita provenienza dei reperti, frutto di scavi clandestini in quei territori ed esportati illecitamente in Italia.



