Capodanno del tartufo ha avviato la stagione dei trifolao

I cercatori di tartufi (trifolao) e i loro cani (tabui) possono tornare a esplorare i boschi. Il via alla cerca in Piemonte oggi, 1° ottobre, dieci giorni dopo rispetto al passato, come la Regione ha stabilito in base ai cambiamenti climatici. Il tradizionale Capodanno del Tartufo è tenuto ad Alba dopo il periodo di fermo biologico, imposto in tutto il Piemonte fino alla fine di settembre. "La notte del debutto" a Casa Scaparone è stata l'occasione per brindare alla prima notte dell'anno in cui si dà ufficialmente l'avvio alla cerca del tartufo bianco d'Alba.

Alla serata di debutto ha preso parte il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha dialogato con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l'assessore regionale alla Montagna con delega a Biodiversità e Tartuficoltura Marco Gallo, il direttore del Centro Nazionale Studi Tartufo Mauro Carbone e lo chef Enrico Crippa, tre Stelle Michelin e Stella Verde con il suo ristorante Piazza Duomo di Alba.

L'evento anticipa l'ormai imminente avvio della 94esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, previsto il prossimo 12 ottobre.



