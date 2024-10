A Pannacci Premio 'Alpini sempre' per testo su Campagna Russia

Si torna a parlare di Campagna di Russia in Piemonte, una terra eternamente segnata da quel conflitto, nel quale diede un enorme contributo di sangue soprattutto per la partecipazione della Divisione alpina Cuneense alla campagna.

Lo scorso 14 settembre la giura del Premio «Alpini sempre» 2024, giunto alla ventunesima edizione, ha assegnato il primo posto nella categoria storico-saggistica al volume L'occupazione italiana in URSS. La presenza fascista fra Russia e Ucraina 1941-43, edito da Carocci. L'autore, Raffaello Pannacci, è assegnista presso il Dipartimento di Lettere-Lingue dell'Università di Perugia. Il premio, che giunge in un momento di rinnovato interesse per le vicende degli italiani in Russia durante la Seconda guerra mondiale, va ad un'opera dai tratti innovativi, che punta l'attenzione non tanto sulla guerra combattuta o sulla ritirata (di cui si sa ormai quasi tutto), quanto sull'Esercito italiano come ente che occupa, amministra e sfrutta un territorio conquistato.

Nella categoria narrativa, premio ex aequo a Noi ci abbiamo creduto. Diario di sei mesi di missione in Afghanistan, del generale Marcello Bellacicco (autoedito), e a 94 stelle apine.

1918: i dimenticati di Cima Cady, di Sergio Boem (Rendena).

Riconoscimento speciale a «Se il fuoco ci desidera». Breve vita di Renato Del Din, di Alessandro Carlini (UTET). La cerimonia, organizzata dal Gruppo ANA di Ponzone con la collaborazione della Sezione ANA di Acqui Terme, si terrà domenica 27 ottobre a Ponzone (AL), presso il Centro culturale «La Società», Corso Acqui 3.



