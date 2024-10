A Buonissima parata di chef stellati ma c'è anche la cucina pop

Poche settimane dopo Terra Madre Salone del Gusto Torino tornerà al centro dell'enogastronomia con 'Buonissima', rassegna che, dal 23 al 27 ottobre, porta i grandi chef (anche) a contatto con il pubblico, nel salotto della città, piazza San Carlo, dove verrà allestita la casa della manifestazione. Il palinsesto della quarta edizione, presentato oggi dai curatori, è ricco di appuntamenti con le firme della ristorazione e con chi anima bistrot e piole (come si chiamano in piemontese le osterie), ma anche di iniziative che legano l'arte e la cultura alla gastronomia. Ci saranno, tra gli altri, Cracco e Crippa, Baronetto e Zanasi, Scabin e Grasso, Virgilio Martinez e Guido Guerrero.

Sedi di 'Buonissima' sono luoghi aulici, come Palazzo Madama, dove verrà allestita una cena (in piedi) da 350 posti preparata da 10 chef, il Castello di Rivoli, tempio dell'arte contemporanea, che ospiterà il pranzo di chiusura, le Ogr, negli ultimi anni uno delle location di tendenza nel capoluogo piemontese, che ospiterà la cena-spettacolo 'Gran Opera-Piemonte Spagna Music Hall'.

L'apertura della rassegna sarà, alla Nuvola Lavazza, la quarta edizione del premio Bob Noto, dedicato al fotografo e gastronomo torinese, amico di molti chef stellati, morto nel 2017.

Dal 24 al 27 ottobre 'Casa Buonissima', in piazza San Carlo, "sarà un un luogo aperto alla città, libero e gratuito" dove gli chef stellati si alterneranno dal 24 al in talk, show cooking.

masterclass.

Arte cultura e piatti stellati sono il mix dell'appuntamento alle Gallerie d'Italia, di Intesa Sanpaolo, sede della cena, il 26 ottobre, 'Nel grande nord. A great immersive dinner', ospite lo chef Nicolai Norregaard del Kadean di Copenaghen. Il 25 ottobre al cinema Lingotto proiezione del documentario su Bob Noto, con intermezzi gastronomici curati da Carlo Cracco, Baronetto, Paolo Griffa e Giuseppe Rambaldi.



