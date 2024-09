Tronzano incontra Confindustria Cuneo sui bandi e opportunità

"Quello cuneese è un modello imprenditoriale a cui la Regione Piemonte guarda con interesse per impostare piani di sviluppo strategici ed efficaci nel settore produttivo. Un modello di sviluppo che grazie a imprenditori che lavorano con competenza e lungimiranza ha dato vita a un sistema di welfare dal grandissimo valore". Così l'assessore regionale allo Sviluppo delle attività produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, si è rivolto al consiglio di presidenza di Confindustria Cuneo, durante la riunione alla Casa degli industriali cuneesi.

Tra le istanze presentate dal presidente di Confindustria Cuneo, Mariano Costamagna il sostegno alle imprese, la capacità di attrarre gli investimenti, le filiere di qualità, l'innovazione e ricerca. Era presente anche la direttrice generale di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio.

"Alcuni dei settori che offrono maggiori opportunità sono quelli dell'aerospazio e dei semiconduttori - ha affermato l'assessore Tronzano- la Regione, su questo fronte, è impegnata per definire un bando che possa supportare le imprese nel conseguimento delle certificazioni di altissimo livello, necessarie al fine di collaborare con le grandi industrie del settore».

Un altro tema al centro del dibattito è stato quello della prima trasformazione in ambito agroalimentare, attività che spesso viene appaltata al di fuori dei confini provinciali.

"Considerata la rilevanza dell'agroalimentare cuneese - ha osservato Tronzano -, vale la pena studiare il modo per introdurre gli strumenti capaci di favorire il completamento della filiera".



