Spollon lavora a serie tv con Gp Design per appassionati di moto

Nasce dalla passione di Pierpaolo Spollon, protagonista di fiction per la tv come Doc e lungometraggi per il cinema, una serie tv per gli appassionati di moto. L'attore l'ha messa in cantiere con Luca Pozzato, amministratore delegato di Officine Gp Design, piccola fabbrica torinese di moto sartoriali, pezzi unici come opere d'arte, realizzate per motociclisti e per grandi aziende del calibro di Suzuki, Motul, Honda o per il mondo della moda. Duecento fuoriserie all'attivo finora solo su commissione e la prima moto con gli Apple device applicati.

"Stiamo lavorando a una serie con un taglio cinematografico, è in produzione. È studiata per una piattaforma televisiva più che per la tv generalista, siamo ancora in fase di discussione.

Potrebbe uscire nella primavera 2025. Io sarò la voce narrante e dialogherò con i destinatari delle future creazioni di Gp Design" spiega Spollon che oggi nell'atelier torinese ha ritirato la moto Gibigiana, nome che ha scelto per la sua personale Ducati DesertX. Colore un giallo particolare denominato 'Passione'. "Gibigiana è un nome utilizzato anche nel cinema, è un riflesso di luce bianca. Vedo questa moto oggi per la prima volta e sono davvero emozionato. Avere una moto su misura è come andare dal sarto e farsi fare un vestito su misura per un determinato evento" racconta l'attore che a Torino parteciperà al Prix Italia. "Sono un endurista, vado in mezzo ai boschi, ma questa la terrò in salotto" scherza Spollon.



