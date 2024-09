Spollon, Doc? Non prima di inizio 2026, gireremo dopo l'estate

"La nuova stagione di Doc? Arriverà a inizio 2026, credo che inizieremo a girare alla fine dell'estate 2025, tra settembre e ottobre. Alcuni attori resteranno, altri cambieranno". Lo ha detto l'attore Pierpaolo Spollon protagonista di numerose fiction per la televisione e lungometraggi per il cinema.

"Doc, si parla di Doc, ma molti mi chiedono della serie Che Dio ci aiuti, io non ci sarò ma è nel cuore di molte signore", dice l'attore che a Torino presenterà al Prix Italia l'anteprima "Purchè finisca bene - Questione di stoffa", la nuova fiction che sarà trasmessa sui canali Rai.



