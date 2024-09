Nuovo comandante per il Nucleo investigativo Forestali Cuneo

Cambio al vertice al Nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Cuneo. Il tenente Desiree Pagani subentra al capitano Claudia Matera, comandante del Nucleo dal 2020. A presentarla il comandante del Gruppo CC Forestale tenente colonnello Luca Stella. L'ufficiale, classe 1998 di Varese, si è laureata nel 2022 in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Varese. Nello stesso anno ha vinto il concorso per ufficiali del ruolo Forestale dell'Arma dei Carabinieri che l'ha portata a frequentare il corso biennale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri a Roma, al termine del quale ha conseguito il master di II livello in Conservazione della Biodiversità̀ e Contrasto ai Crimini Ambientali.

Il tenente e il personale del Nucleo saranno coinvolti nelle attività di prevenzione e di repressione dei crimini ambientali, incarico che l'ufficiale ha affermato di voler svolgere "con impegno e dedizione".



