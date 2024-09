Il taglio alle stime affossa Stellantis e Volkswagen in Borsa

Il taglio alle stime affossa sull'esercizio Stellantis (-13,04% a 12,65 euro) in Piazza Affari, dove il titolo si porta su valori che non toccava dall'ottobre del 2022. Pesante anche Volkswagen (-2,6% a 94,62 euro), che venerdì scorso ha rivisto al ribasso i propri risultati per la seconda volta dopo il primo allarme lanciato in luglio. Pesa anche l'azionista Porsche Holding (-3,5%) e il costruttore di auto sportive Porsche (-3,37%), scorporato dal gruppo di Wolfsburg così come Ferrari (-1,34%) nel 2016.

In questo quadro scivola Renault (-6,32%), che potrebbe essere la prossima a farlo secondo quanto circola in alcune sale operative, dato che si tratta di un grande gruppo 'generalista' come i primi due. Difficoltà anche per Volvo (-5,11%), marchio 'premium' partecipato dai cinesi di Geely,), Bmw (-2,05%) e Mercedes (-1,98%).



