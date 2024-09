Il libro 'Gli olivi di Capri' presentato al Salone del Gusto

In anteprima al Salone del Gusto, Terra Madre di Torino, è stato presentato il libro illustrato di Simonetta Capecchi dal titolo "Gli olivi di Capri, una storia di agricoltura eroica" edito da Electa. Il volume, un attento lavoro di ricerca narra del progetto di rigenerazione degli oliveti di Capri in occasione dei 10 anni dell'associazione L'Oro di Capri. A moderare l'incontro la giornalista e scrittrice Licia Granello, esperta di temi legati al cibo e all'alimentazione. Sono intervenuti: Barbara Nappini, Presidente Slow Food Italia, Gianfranco D'Amato, presidente Onorario Oro di Capri e ideatore della pubblicazione, Carlo Alessandro Lelj di Garolla, direttore Oro Di Capri, Simonetta Capecchi, disegnatrice e autrice del libro, Helga Sanità, antropologa dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

Nel corso della presentazione Capecchi ha esposto il lavoro di ricerca e illustrazioni fatto a mo' di reportage lungo il corso di circa due anni per arrivare a documentare nel suo libro un ciclo completo annuale di coltivazione delle olive, dalla potatura, alla raccolta, negli oliveti anacapresi, inserendo anche i laboratori didattici rivolti ai più giovani e agli esperti del settore.

L'autrice ha parlato del senso di coinvolgimento trasmessole dall'intera comunità anacaprese ed ha riferito di essere rimasta particolarmente colpita da alcune parole del presidente dell'associazione Oro di Capri, Pierluigi della Femina, che si riferivano al messaggio di salvaguardia del luogo per le nuove generazioni. Il recupero del paesaggio, testimoniato attraverso le illustrazioni dell'autrice, diviene anche un recupero del patrimonio immateriale e delle relazioni che i cittadini di una comunità isolana riescono ad intessere tra loro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA