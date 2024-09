Fondazione Lavazza finanzia 30 progetti per coltivatori di caffè

Crisi climatica, vulnerabilità dei produttori e perdita di aree coltivabili sono i principali fattori che, secondo la Fondazione Lavazza, minacciano le condizioni di vita delle comunità produttrici e la disponibilità di caffè di qualità. Per questo la Fondazione del gruppo torinese rinnova il suo impegno al fianco delle comunità produttrici. Lo ha fatto oggi all'evento 'The Coffeprint of Tomorrow', che ha chiuso le celebrazioni per il ventesimo anniversario della Fondazione, al quale sono intervenuti, fra gli altri, la Premio Nobel per la pace Rigoberta Menchú e il fotografo Steve McCurry.

Dal 2004, Fondazione Lavazza ha sostenuto oltre 50 progetti, e attualmente ne sta supportando e finanziando 30 in 17 Paesi, a beneficio di oltre 94.000 persone.

"Abbiamo avuto il coraggio di aprire nuove strade - ha detto Giuseppe Lavazza, presidente del gruppo e consigliere della Fondazione - e su queste abbiamo trovato moltissimi compagni di viaggio. Abbiamo avuto una visione prospettica e di lungo periodo e cercato di essere sempre innovatori. La Fondazione - ha aggiunto - guarda ai prossimi 20 anni con un obiettivo ambizioso, rendere i coltivatori e le coltivatrici, in particolare le nuove generazioni e le donne, imprenditori e imprenditrici in grado di essere competitivi sul mercato globale del caffè e di rispondere con efficacia alle nuove sfide, contribuendo alla crescita del sistema paese in cui vivono".





