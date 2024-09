Con 'Lasciateci in Pace' tre mesi di eventi al Polo del '900

Parte la nuova programmazione del Polo del '900 di Torino. Tre mesi di eventi, dalle sessioni di yoga ai laboratori teatrali, dagli incontri sull'uncinetto al rammendo ricreativo. Ma non mancheranno le presentazioni di libri e mostre, nel calendario che coinvolge 26 enti locali, che si ritrovano alla Fondazione, dove questa mattina è stato illustrato 'Lasciateci in pace'. Presenti il vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Ravetti, il sottosegretario alla presidenza della Regione, Alberto Preioni, e l'assessora comunale Rosanna Purchia.

"Un programma che mi sento di dire largo e profondo - ha spiegato il direttore Emiliano Paoletti - Profondo perché il lavoro che fanno gli enti sui temi affrontati è fatto con continuità e questo consente di aver davvero profondità. Largo perché i rapporti che si incontrano si ampliano e crescono".

Il programma è frutto di un lavoro collettivo - è stato sottolineato -"costruito con strumenti in evoluzione e non definitivi, talvolta imperfetti".

Il presidente della Fondazione Polo del '900, Alberto Sinigaglia, ha evidenziato l'importanza di dare "ai giovani un senso civico che manca. Questo è il lavoro che stiamo facendo". Il primo appuntamento è il 10 ottobre con Controcampi, a cura dell'Unione Culturale Franco Antonicelli: con un programma che si sviluppa in 20 incontri sul colonialismo italiano. Dal 5 al 7 novembre torna la winter school per studenti dai 18 ai 29 anni, con 'Sconfinati', le attività laboratoriali dedicate alle migrazioni del XX e XXI secolo. A dicembre i temi centrali di 'Narrazioni', progetto del Centro Studi Piero Gobetti, sarà la comunicazione e il racconto della politica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA