Aziende si mobilitano per la linea 2 della metro di Torino

Oltre 170 imprese piemontesi e alcuni grandi player internazionali hanno partecipato all'incontro 'Opportunità per l'economia del territorio' sulla linea 2 della metropolitana, organizzato da Unione Industriali Torino, Confindustria Piemonte, Ance Torino con Infra.To, per illustrare le ricadute economiche generate non solo dalla opere di costruzione e allestimento, ma anche dalla conversione di vaste aree nei quartieri interessati dal tracciato.

"E' un progetto importante per la città e rappresenta anche un'opportunità per le imprese piccole medie e grandi del territorio, che sono spesso leader di filiere per design, tecnologia e qualità. Vogliamo che la Metro2 faccia sentire tutti, aziende e cittadini, parte di un passaggio decisivo per lo sviluppo della città" ha spiegato Marco Gay, presidente dell'Unione Industriali Torino.

"Parlare concretamente di una seconda linea della metropolitana, dopo quasi 20 anni dall'inaugurazione della linea 1, è strategico per Torino e per l'area metropolitana.

Auspichiamo che nelle gare, nel pieno rispetto della normativa, vengano tenute in conto le imprese locali. Solo così potranno essere garantite occasioni di lavoro alle piccole e medie imprese" ha aggiunto Antonio Mattio, presidente dell'Ance Torino. "Il cronoprogramma, dopo la nomina del commissario straordinario, prosegue: a luglio Infra.To ha bandito la prima gara per le prestazioni di supporto al project management dell'opera. Questo permetterà di mettere a bando entro il 2025 le gare per la scelta del sistema di segnalamento e del materiale rotabile e le opere civili" 'ha spiegato l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni.

"Ci sono 1,8 miliardi per la linea 2 da Rebaudengo a Porta Nuova, ci auguriamo che arrivino, in corso d'opera, anche i 550 milioni per raggiungere il Politecnico: una prosecuzione che metteremo a bando come tratto opzionale. In totale oltre 2 miliardi di euro che dovranno essere divisi su due grandi voci di spesa: treni e sistema di gestione dei treni (450 milioni) e il resto per le opere civili, le stazioni, gli impianti non di trazione e così via" ha detto Bernardino Chiaia, commissario straordinario per la Metro 2 e presidente di Infra.To.



