Area ex Thyssenkrupp, nei prossimi giorni parte la bonifica

A 17 anni dall'incidente costato la vita a 7 operai e dopo una serie di rinvii e la messa in sicurezza d'emergenza, arriva un passo avanti importante per la bonifica dell'ex area ThyssenKrupp a Torino. Nei prossimi giorni partirà infatti la messa in sicurezza operativa, come confermato alla Città dalla proprietà, Arvedi Ast. La notizia è stata annunciata oggi in Commissione dall'assessore all'Urbanistica, Paolo Mazzoleni.

Si tratta in parte di una bonifica dell'ex stabilimento e dell'area che si affaccia su corso Regina Margherita, con lavori della durata di 6 anni e del valore di 4,5 milioni divisi in diverse linee di intervento: sulla sorgente di cromo esavalente presente in profondità nel terreno, per la riduzione della fuoriuscita di acqua inquinata dal sito, per l'impermeabilizzazione parziale di alcune parti per evitare il rilascio di sostanze inquinanti della falda, per la rimozione degli idrocarburi e del nichel presenti nella falda.

Per quel che riguarda il futuro dell'area, l'assessore ha ricordato che "la delibera di iniziativa consiliare approvata in Sala Rossa lo scorso marzo prevede di destinarne la maggior parte a parco pubblico urbano e consegna prospettive inedite al dibattito che si svilupperà nel tempo. La trasformazione di una grande area composita è complessa - ha concluso - e auspico l'apertura di un dibattito pubblico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA