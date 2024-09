Fango dalla diga, corteo di protesta ai Laghi della Lavagnina

Un corteo di circa 200 persone ai Laghi della Lavagnina, tra Gaviese e Ovadese (Alessandria) per denunciare lo sversamento dei fanghi e chiedere un incontro pubblico nel quale spiegare come rimediare al danno per i torrenti Piota e Gorzente. L'iniziativa è stata organizzata dal Comitato in difesa dei due corsi d'acqua. "La causa - spiega Michela Sericano, presidente di Legambiente Val Lemme e Ovadese, associazione che ha partecipato alla marcia - è la fuoriuscita di tonnellate di fango, sedimentate negli anni sul fondo del bacino della diga. La situazione continua a peggiorare. Ci aspettiamo che a muoversi sia il Ministero che, a breve, solleciteremo formalmente".



