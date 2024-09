Accademia di musica, a Pinerolo 15 concerti per 'Ricercare'

Si apre l'8 ottobre, alle ore 20,30, con uno dei principali pianisti contemporanei, Sergei Babayan, la stagione della Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo, dal titolo "Ricercare". In cartellone 15 appuntamenti, nella storica sala concerti in via Giolitti 7 e chiusura al Teatro Sociale, protagonisti artisti di fama internazionale e giovani concertisti pluripremiati che alterneranno repertori classici a programmi innovatiti e contemporanei, spaziando dal recital virtuosistico di pianoforte e violino a ensemble cameristici.

Tra le novità, i 7 incontri di presentazione mezz'ora prima dei concerti, dal titolo "Inseguire le note", tenuti da Claudio Voghera, curatore della stagione concertistica dell'Accademia di musica.

Dopo l'inaugurazione dell'8 ottobre, la stagione prosegue il 13 ottobre con il Quartetto d'archi del Teatro alla Scala e il 29 dello stesso mese con Dillon-Torquati. Le altre date del 2024 sono il 12 novembre, con il Trio Chagall, il 26 novembre, con Saskia Giorgini, e il 10 dicembre, protagonisti la Camerata Ducale e Guido Rimonda.

I concerti nel 2025 sono in programma il 14 e 28 gennaio, 11 e 25 febbraio18 e 25 marzo, 8 e 16 aprile, 5 maggio.

"Crediamo - spiega Claudio Voghera - che 'ricercare' sia un termine senza termine, l'impegno nel continuare l'approfondimento, nel porsi sempre nuovi obiettivi. Per caso, ma non troppo, è anche il nome di un'antica forma musicale, strumentale e vocale, un antenato della massima espressione contrappuntistica della storia della musica: la fuga. Giocando con le parole - conclude Voghera - immaginiamo una fuga in avanti, simile al concetto di progresso che con le sue conquiste abbatta le divisioni e guardi al futuro"



