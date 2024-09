Vco, due corone di fiori a ricordo di finanzieri e spalloni

Il comandante provinciale della guardia di finanza del Verbano-Cusio-Ossola, il colonnello Antonello Reni, ha deposto questa mattina due corone di fiori per ricordare, nell'anno in cui ricorrono i 250 anni dall'istituzione del corpo, i finanzieri caduti in servizio lungo il confine tra il Vco e la Svizzera e gli spalloni, cioè i contrabbandieri.

Le corone sono state collocate sulla lapide in memoria del finanziere Giuliano Nanni, morto sotto una slavina nel 1969 mentre era impegnato in una perlustrazione anticontrabbando sui sentieri attorno al Passo di Monscera, e su quella dedicata al ricordo di Serafino Pellanda, morto dopo essere stato colpito da un colpo d'arma da fuoco partito dalla pistola di un finanziere durante un inseguimento tra i boschi.

Alla cerimonia hanno partecipato anche i membri dell'associazione 'Sentieri degli spalloni', in tenuta storica con annessa bricolla, sacco portato a spalla dai contrabbandieri.



