Moto: Indonesia; Bagnaia vince gara sprint, secondo Bastianini

Francesco Bagnaia, in sella a una Ducati, ha vinto la Gara Sprint della MotoGp nel gran premio di Indonesia. Al secondo posto l'altro italiano Enea Bastianini, anche su lui su Ducati. Terzo e quarto posto per Marc Marquez e Marco Bezzecchi, che ha preceduto Franco Morbidelli. Solo decimo il leader della classifica mondiale Jorge Martìn, che quindi non guadagna punti (continua ad averne 341). Bagnaia, con questo successo ne prende invece 12 e quindi diminuisce il suo distacco in graduatoria da Martìn.



