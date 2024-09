Expocasa, il Salone dell'arredamento e delle ristrutturazioni

Si è aperta oggi la 61esima edizione di Expocasa, manifestazione dedicata al mondo dell'arredamento e delle ristrutturazioni. Organizzata da Gl events Italia, fino al 6 ottobre Expocasa occupa i 20.000 metri quadri dell'Oval Lingotto Fiere di Torino. A tagliare il nastro l'amministratore delegato di Gl events Italia, Gabor Ganczer, con Andrea Tronzano, assessore regionale allo Sviluppo delle Attività Produttive, Paolo Chiavarino, assessore comunale al Commercio e i partner della manifestazione.

Il salone ha preso il via con il dibattito "Slow life, slow kitchen. Per una nuova etica dell'abitare" con Giampaolo Allocco, designer pluripremiato in Italia e all'estero, di Walter Nicolino, coordinatore del Dipartimento di interior design di Iaad. Un viaggio dalla produzione artigianale alla fabbricazione digitale e sostenibile. L'opening è stata anche l'occasione per presentare i 10 designer under 35, provenienti da tutta Italia, selezionati dalla Design call lanciata per la prima volta da Expocasa.

L'Oval per 9 giorni è il punto di riferimento per chi è in cerca di idee, supporto tecnico, preventivi, consigli, soluzioni personalizzate. Luci, colori, proposte di arredo, soluzioni green, sostenibilità, restauro, finiture incentivi per le strutture ricettive: sono alcuni dei temi che verranno approfonditi nel palinsesto di appuntamenti ospitati da Expocasa. Presenti 150 espositori in rappresentanza di circa 250 brand. Cento metri quadrati sono dedicati alla Design Square che presenta brand innovativi presenti per la prima volta ad Expocasa. Per la prima volta, inoltre, il Salone varca anche i confini dell'Oval con Expocasa Off.

"Anno dopo anno Expocasa si conferma un punto di riferimento per chi ama la casa e il design. Il nostro impegno è di creare un'esperienza che non sia solo espositiva, ma che favorisca l'incontro tra nuove idee e soluzioni pratiche offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire nuove tendenze e di immaginare uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell'ambiente" spiega Gàbor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA