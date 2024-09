Cucina antispreco, a Terra Madre in scena lo show cooking Cuki

A Terra Madre Salone del Gusto è andato in scena anche uno speciale cooking show live dedicato a combattere lo spreco. L'ha organizzato Cuki, l'azienda specializzata nella produzione e vendita di imballaggi alimentari, contenitori per la conservazione e cottura degli alimenti e prodotti per la gestione dei rifiuti domestici, che da 13 anni arricchisce il progetto Cuki Save the Food, con l'obiettivo di combattere lo spreco alimentare a casa, nei ristoranti e nelle mense collettive.

A condurre lo show cooking educativo, nell'area Food Truck Birrifici, Cucine di Strada, a bordo del truck di BStradi, la 'bottega contemporanea versione 2.0', è stata la food organizer Serena Ioppolo.

L'evento è stata l'occasione per illustrare i progetti antispreco e le buone pratiche da adottare in cucina che fanno parte della missione di Cuki save the food: Susanna Di Natale, giovane chef di BStradi, ha preparato un piatto della tradizione emiliana, Pisarei e Faso, gnocchetti a base di pane raffermo accompagnati da legumi e brodo realizzato con gli scarti delle verdure. Un classico esempio di piatto antispreco.



