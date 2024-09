Aborto: Marrone, da manifestanti odio meramente partitico

"Più che a favore dell'aborto la manifestazione odierna mi sembra una preoccupante espressione di odio meramente partitica verso un'associazione di volontariato che fornisce aiuto solo a donne e coppie che lo chiedono. Dopo innumerevoli ricorsi al Tar tutti falliti, ora fingono che il Movimento per la Vita, che anima la stanza dell'ascolto al Sant'Anna, sia un'operazione di facciata, ma in un anno di progetti Vita Nascente ha sostenuto con prodotti per l'infanzia e servizi ben 108 madri sul totale di 478 aiutate nella Regione Piemonte". Lo afferma l'assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone, commentando l'iniziativa promossa dal comitato 'Non una di meno'.

Nei giorni scorsi - ricorda Marrone - "ho visitato la Stanza dell'ascolto con l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, incontrando le volontarie dell'associazione assegnataria dello spazio in convenzione con l'Azienda ospedaliera". Sono felice che l'amico e collega Riboldi abbia potuto apprezzare l'assoluto rispetto dell'autodeterminazione della donna da parte della stanza dell'ascolto, un modello che ha già fatto scuola con la norma nazionale che apre ad esperienze analoghe nelle case di comunità"- ".

In Piemonte "siamo avanti - conclude Marrone - perché partiamo dal doppio livello di evidenza pubblica che ogni anno le associazioni di tutela materno-infantile sono chiamate a superare per l'iscrizione al registro delle Asl e per accedere al fondo regionale, così da garantire serietà, esperienza, professionalità e delicatezza dei volontari".



