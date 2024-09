A Torino 20 assaggiatori vip per i prodotti della Coop

Sbarca a Terra Madre Salone del Gusto 'Approvato dai soci', il format di Coop che dal 2000 ne ha già coinvolti 650mila testando 3.200 prodotti. Un viaggio in Italia fra eccellenze del territorio italiano sulle quali esprimere un parere e una valutazione, seguendo la filosofia per cui "il valore del cibo passa anche dal gusto e dall'opinione delle persone". Questa mattina nel centro di Torino a partecipare a un'edizione speciale del test sulla qualità dei cibi a marchio Coop è stata invitata una ventina di personalità del contesto sociale, culturale, economico torinese note anche a livello nazionale.

Fra gli altri, al concept store Fior Food, nell'aulica Galleria San Federico, c'erano l'artista Arturo Brachetti e l'autore tv Andrea Zalone, la presidente del Museo Egizio, Evelina Christillin, il conservatore della Cineteca nazionale, Steve Della Casa, il vicepresidente di Slow Food Italia, Giacomo Miola, il presidente del Museo nazionale del Cinema di Torino, Enzo Ghigo.

A fare gli onori di casa la presidente di Coop Italia, Maura Latini, e il presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive. "Per noi - hanno sottolineato Latini e Dalle Rive - questa è una vetrina della maniera in cui vogliamo stare nel mercato, in modo distintivo attraverso il nostro prodotto a marchio che contiene i nostri valori, il rapporto coi produttori, coi consumatori, col territorio".

Un doppio appuntamento, quello torinese, poiché nel pomeriggio, nello stesso luogo, sono in programma tre sessioni pomeridiane di 'Approvato dai soci.



