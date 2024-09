A Biella arrestato un uomo accusato di molestare giovani donne

Un uomo accusato di molestare e palpeggiare giovani donne a Biella è stato arrestato. Di origine pachistana, puntava le vittime, per lo più giovani, si avvicinava, le pedinava con insistenza e, una volta raggiunte, le palpeggiava. Il ripetersi di questi episodi, avvenuti per la maggior parte proprio nel centro della città, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, ha fatto sì che diverse donne non si sentissero più al sicuro nel fare una semplice passeggiata o a uscire da sole dal luogo di lavoro.

L'uomo è indagato anche per avere commesso in più occasioni atti osceni in un luogo frequentato da minori. Le testimonianze delle vittime e le indagini della squadra mobile della polizia di Biella hanno permesso di ricostruire le vicende e di identificare il colpevole. Il gip ha poi accolto la richiesta della procura della misura cautelare in carcere.



