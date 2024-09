Torna il concorso cinematografico nazionale Lavori in Corto sceglie di mettere al centro il tema dell'accoglienza. Diretta da Vittorio Canavese, la manifestazione è organizzata dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema - Amnc. L'immagine guida scelta quest'anno è un'opera dell'illustratore Andrea Serio dal titolo Assembramenti.

L'edizione 2024 è in programma in diversi luoghi di Torino dal 7 al 13 ottobre, con tutti gli eventi a ingresso gratuito, e propone in totale 26 film, di cui 7 in anteprima assoluta e altri 14 in anteprima regionale. Nel massimo rispetto della parità di genere, la manifestazione coinvolge 14 registe donne e altrettanti uomini.

Del totale complessivo dei film, 18 cortometraggi sono in concorso. Fra questi, 11 sono di registe donne, 14 di under 35 e 7 di autrici e autori di seconda generazione.

"Per la decima edizione - spiegano gli organizzatori Valentina Noya e Vittorio Sclaverani - diamo forma, ma soprattutto sostanza, a un traguardo importante per l'Associazione Museo Nazionale del Cinema e alla sua vocazione a richiamare sguardi attenti e vigili verso i mutamenti della società e l'inasprimento delle diseguaglianze, vocazione ben rappresentata dal cinema di Armando Ceste cui è dedicato da un decennio il primo premio. La sostanza è di un festival, indipendente e libero, che copre una settimana di eventi, incontri, matinée con le scuole e con la regista Virginia Bellizzi, workshop e piena visibilità ai film in concorso, aperti al pubblico e a ingresso libero".



