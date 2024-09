Si chiude a Torino il festival delle periferie GiovaniAdulti

Si chiude oggi la seconda edizione dedicata alle periferie di Torino, 'GiovaniAdulti - Il corpo del mondo', alla Cascina Giajone, nel quartiere Mirafiori. Un successo secondo gli organizzatori: alle 62 sessioni di laboratoriali hanno partecipato tredici istituti scolastici, per oltre duemila giovani. Poi la partecipazione agli eventi serali si è allargata alle persone di ogni età.

"Nonostante polemiche pretestuose, che hanno prodotto evitabili tensioni, siamo molto soddisfatti del risultato finale - spiega il direttore artistico Francesco Borgonovo - Chiunque sia passato da Cascina Giajone ha potuto vedere con i suoi occhi quante idee circolassero e quanta gioia e bellezza ci fossero.

Questa è la risposta migliore a tutto quello che è stato detto nel corso della settimana da chi doveva per forza attaccarci" Un festival, iniziato il 25 settembre, si è sviluppato tra laboratori di illustrazione, podcast, fumetto, attività sportive come scherma medievale, autodifesa, kung fu e danza, ma anche le attività con Opes e la Consulta delle Persone in Difficoltà, come 'Space Ability', 'Memory', '(Non) senti chi parla' e percorsi esperienziali per esplorare temi legati all'inclusività. Poi ci sono stati gli incontri scrittori, artisti, giornalisti, volti televisivi, reporter, mondo del volontariato, della disabilità ed intellettuali.

Il festival si concluderà ufficialmente questa sera con 'Il corpo della musica', con Beatrice Venezi, e 'Il corpo della linguaì, con il conduttore radiofonico de 'La Zanzara' Giuseppe Cruciani.



