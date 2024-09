Progetto di accessibilità al Centro Restauro La Venaria

Parte al Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale il progetto di accessibilità universale Humanities in Conservatione. Il progetto di riqualificazione degli spazi aperti al pubblico è stato finanziato nell'ambito del Pnrr NextGenerationEu: la Biblioteca, tesoro culturale con oltre 35.000 volumi, libri e periodici, gli Archivi, tra cui lo storico Archivio Pinin Brambilla Barcilon (restauratrice del Cenacolo Vinciano) e il nuovo Centro Visitatori (battezzato Il Ristoro delle Arti), luogo di racconto di quello che accade tutti i giorni nei laboratori del Centro, diventano luoghi sempre più accessibili e inclusivi.

Nella aree aperte al pubblico sono stati realizzati percorsi e mappe tattili e segnaletica multilingue con font ad alta leggibilità e lettura facilitata per dislessici e ipovedenti, dispositivi touch con altezze regolabili (ad esempio per chi è in sedia a rotelle), un ascensore con specchio parlante in Lis Lingua dei segni italiana, un videoingranditore per gli ipovedenti con riconoscimento ottico dei caratteri, servizi igienici anche a misura di bambino, fino allo Spazio morbido per la decompressione o per quanti sentano la necessità di ritrovare la calma. Per quanto riguarda l'accessibilità culturale invece, è stato digitalizzato e reso più facilmente fruibile il prezioso archivio del Ccr con trascrizione in italiano dalla lettura facilitata. Anche gli orari della Biblioteca con i suoi archivi si adeguano per essere fruibili dagli utenti durante tutta la giornata e il suo staff ha seguito corsi di formazione specifici per l'accoglienza del pubblico.

"Il risultato dello sforzo comune che presentiamo racconta bene chi siamo e cosa facciamo: il Ccr nei suoi primi due decenni di percorso ha saputo ascoltare nel tempo le esigenze della società che lo circonda, cogliendo necessità e desiderata, per poi mettere in atto strategie e strumenti all'avanguardia, secondo una visione sempre più inclusiva" spiega il presidente del Centro Alfonso Frugis



