Parmigiano Reggiano, +21,7% le vendite negli Usa nel semestre

Le vendite di parmigiano reggiano continuano a crescere anche all'estero, in particolare negli Stati Uniti dove nel primo semestre le vendite sono cresciute del 21,7%.Gli Usa si confermano il primo mercato straniero. Il dato è stato ricordato in occasione della XV edizione di Terra Madre - Salone del Gusto, la manifestazione internazionale di Slow Food, dove il Consorzio del Parmigiano Reggiano è tornato in veste di partner. Confermata la collaborazione con il Cioccolato Venchi e il Vermouth Cocchi, due prodotti d'eccellenza piemontese.

"Siamo felici di confermare la nostra storica collaborazione con Slow Food. Il parmigiano reggiano è un simbolo del Made in Italy. Non è solo un pezzo di formaggio: è un'icona del nostro stile di vita, amata dai consumatori in Italia e all'estero" ha affermato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio.

Nel primo semestre le vendite sono cresciute anche in Francia (+9,6%), Germania (+15,1%) e Canada (+73,7%). Le vendite nel mercato italiano sono aumentate del 12,9%,



