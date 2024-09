Oipa salva cagnolino recluso nel degrado nell'Alessandrino

Le Guardie Zoofile dell'Oipa hanno sequestrato un cagnolino costretto a vivere in estremo degrado igienico-sanitario in un'abitazione di Tagliolo Monferrato (Alessandria). A far partire l'intervento una segnalazione.

Il meticcio, di circa 2 anni, viveva tra deiezioni, sporcizia, sacchi d'immondizia, indumenti e oggetti vari. Molto docile e socievole, l'animale, all'arrivo delle guardie, è andato loro incontro felice di essere finalmente liberato.

Jack, così è stato chiamato, è ospite del canile 'Gugio rifugio', dove una famiglia che possa adottarlo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA