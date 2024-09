Museo dal vivo, appuntamenti autunnali al Castello di Rivoli

Al Castello di Rivoli sono in programma due appuntamenti autunnali di Museo dal Vivo, programma che promuove forme di sperimentazione a cavallo tra discipline diverse attraverso giornate in cui arte visiva e i vari linguaggi della contemporaneità, come il cinema, la danza e la musica, si mescolano.

I due incontri sono dedicati al tema dei Corpi Erratici - titolo mutuato dai massi erratici presenti nel paesaggio morenico della Val di Susa - e sono a cura di Giulia Colletti..

Sabato 28 settembre e sabato 12 ottobre sono previste performance e attività degli artisti Mohammad Al Faraj, Moza Almatrooshi, Matilde Cerruti Quara, Ufuoma Essi, Lamin Fofana, Invernomuto e Lea Porsager.



