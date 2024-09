Metal Sound per i 20 anni dell'officina di Pierfranco Giolito

Moduloventisei ospita Metal Soundz, un progetto in collaborazione con Olga Gambari e Marco Enrico Giacomelli che vede la partecipazione di 22 artiste e artisti.

L'officina di Pierfranco Giolito a Leinì per festeggiare i vent'anni si trasforma in un'unica grande installazione - ogni arista sarà presente con un'opera - per due giorni, sabato 28 settembre dalle 18 alle 22 e domenica 29 dalle 11 alle 17, al mattino alle 11 con una Colazione d'Arte, condotta da Marzia Capannolo, 'Di ferro e di fuoco. L'Arte di forgiare l'Arte'.

"Durante questi anni ho avuto occasione di collaborare con diversi artisti e artiste con cui ho costruito un rapporto lavorativo e intellettuale oltre che di amicizia, un'esperienza stimolante che mi ha aperto confini mentali e professionali, portando anche alla nascita di progetti a quattro mani. In occasione del ventennale della mia Officina ho deciso di realizzare un evento/festa della durata di due giorni in cui saranno esposte le opere di alcuni artisti e artiste che hanno dato forma alla loro creatività insieme a me" spiega Pierfranco Giolito.



