Lotta ai tumori femminili, parte la 7/a edizione di Life is pink

La 7/a edizione di 'Life is pink', la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere la lotta contro i tumori femminili, promossa nel mese di ottobre dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. parte domenica 29 settembre con la proiezione sulla facciata della Rinascente di Torino di un cuore rosa pulsante. La campagna ha un nuovo logo, disegnato da una donna protagonista della ricerca oncologica, la professoressa Caterina Marchiò, responsabile della Diagnostica Molecolare del Laboratorio di Anatomia Patologica dell'Istituto di Candiolo - Irccs.

La campagna ha l'obiettivo di finanziare l'acquisto di nuove tecnologie avanzate che migliorano il processo diagnostico e terapeutico delle pazienti nell'ambito del potenziamento del 'Percorso Donna' dell'Istituto di Candiolo-IRCCS. In particolare, si tratta di tre nuove strumentazioni: un Sistema Sentimag-Magseed, per la localizzazione magnetica di lesioni non palpabili, come quelle mammarie, durante gli interventi chirurgici; un ecografo per potenziare l'attività diagnostica e interventistica senologica; un sistema di biopsia per aspirazione sottovuoto, che offre una tecnologia avanzata per eseguire biopsie mammarie in modo minimamente invasivo e estremamente preciso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA