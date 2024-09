Edizione record per la Tech Week, oltre 20.000 persone alle Ogr

Si è conclusa oggi, venerdì 27 settembre, l'edizione dei record di Italian Tech Week alle Ogr Torino. La tech conference organizzata da Vento, il chapter italiano di Exor Ventures, in collaborazione editoriale con il gruppo Gedi, ha portato sul palco oltre 180 speaker provenienti da 15 Paesi e più di 20.000 professionisti iscritti tra startup, aziende all'avanguardia, istituzioni, media e change-makers di tutto il mondo. Oltre 70 interventi tra panel, interviste, fireside chats e speech sui due palchi dell'evento; numeri da record a cui si aggiungono le 30 masterclass di formazione professionale gratuita con oltre 1.600 partecipanti, le 10.600 richieste di incontri one-to-one tramite l'app di networking, e gli oltre 50 side events che hanno coinvolto e animato tutto il capoluogo piemontese. Ampio spazio dedicato anche al podcast, con 8 registrazioni live di alcuni dei migliori podcaster nazionali e internazionali e incontri presso il corner OnePodcast.

"C'è un'incredibile dose di talento, storia e capacità industriale in Italia" ha detto Sam Altman in dialogo con John Elkann nella giornata principale che ha registrato la presenza di oltre 8 mila persone, "L'ecosistema delle startup ha bisogno di ulteriori risorse, ma lo spirito giusto c'è ed è qui".





