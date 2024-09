Cirio e Canelli, da Cdm un altro passo avanti per Silicon Box

L'approvazione da parte del Consiglio dei ministri della delibera di interesse strategico nazionale per l'investimento di Silicon Box a Novara "rappresenta un ulteriore passo avanti nell'iter di un investimento strategico, pari a 3,2 miliardi di euro, sul nostro territorio". E' il commento del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e del sindaco di Novara, Alessandro Canelli, che ringraziano il governo "per la costante collaborazione" su questo dossier.

"La nomina del commissario straordinario, che ora è possibile grazie alla dichiarazione di interesse strategico, consente infatti di semplificare le procedure e procedere con le autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività che - aggiungono Cirio e Canelli - si basa su una tecnologia avanzata per la realizzazione dei cosiddetti chiplet e sulla creazione di 1600 posti di lavoro ad alta qualificazione, oltre alle mille persone che serviranno per la costruzione dello stabilimento. Un investimento strategico per Novara, per il Piemonte e per l'intero Nord Ovest per cui abbiamo lavorato in sinergia con il governo e con il ministro Urso - concludono il presidente della Regione e il sindaco di Novara - con l'obiettivo di rendere il nostro territorio sempre più innovativo e attrattivo per gli investimenti in un campo, quello dei microchip, su cui si gioca la sfida economica dei prossima decenni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA