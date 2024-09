Ai domiciliari spaccia anche a minorenni, arrestato ventenne

Agli arresti domiciliari, un ventenne è stato arrestato dai Carabinieri perché trovato con 3 etti di hashish e quasi 2mila euro frutto dell'attività di spaccio, anche a minorenni.

I militari avevano notato da tempo un insolito via vai dall'abitazione del giovane a San Salvatore Monferrato (Alessandria). Predisposti servizi in borghese e telecamere, i sospetti dei militari vengono confermati. L'acquirente arrivava alla porta dell'abitazione, si intratteneva in una fugace conversazione, consegnava denaro al 20enne, ricevendo un involucro per poi allontanarsi. D Nell'appartamento c'erano sono alcuni parenti e 3 cani di razza 'dogo argentino'. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 3 panetti di hashish del peso di un etto l'uno nascosti nel freezer fra gli alimenti e 1.800 euro nel comodino della camera da letto del ragazzo.



