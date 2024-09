Adventure, nel semestre ricavi in crescita del 98%

Ricavi a 5,65 milioni di euro, in crescita del 98% rispetto ai 2,85 milioni del primo semestre 2023, al 30 giugno di quest'anno per Adventure, la pmi digital proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni. La semestrale è stata approvata oggi dal cda.

L'ebidta in crescita del 128%: 1,17 milioni contro gli 0,51 di un anno prima: utile netto a 1,42 milioni di euro. "Questi dati - commenta Silvana Cozza, amministratore delegato di Adventure - sono un motivo di orgoglio per me e per la famiglia di Adventure. C'è una parola che caratterizza òa nostra storia imprenditoriale: crescita. Ambizione e cultura del lavoro sono le nostre stelle polari, a cui ci ispireremo anche in futuro, per affrontare le nuove sfide in programma. Penso - prosegue l'ad di Adventure - all'intelligenza artificiale, alle nuove tecnologie, alla sperimentazione competitive, al potenziamento del brand e del marketing strategico. Crediamo possa essere la strada giusta per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".



