Ad Alessandria presidio contro il Ddl Sicurezza di Cgil e Uil

"Per difendere la libertà e il diritto di manifestare il dissenso; per contrastare una norma che introduce nuovi reati penali e limita le mobilitazioni sindacali; per opporci all'incarcerazione di donne in gravidanza o con figli piccoli; per dire no alla criminalizzazione dei migranti; per proteggere la democrazia del nostro Paese". Sono alcune delle ragioni che hanno portato in piazza, davanti alla Prefettura di Alessandria Cgil, Uil e associazioni. Un presidio contro il Ddl Sicurezza, "pericoloso per tutti noi", sottolineano dai sindacati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA